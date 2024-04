Sassuolo Lecce - Ballardini | Oggi è mancato tutto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 aprile 2024) Davideha analizzato la sconfitta in casa per 3-0 contro il. Ecco le parole del tecnico delDavide, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta casalinga per 3-0 contro il. PARTITA – «, in campo facevamo fatica a prenderli. Eravamo non così attenti,