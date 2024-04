Ballardini pre Fiorentina Sassuolo | Ritiro ideale Ecco chi sarà assente

ballardini, Ci aspettiamo la solita Viola. Ha 25 titolari - Alla vigilia del match contro la fiorentina, il tecnico del Sassuolo Davide ballardini parla ai canali ufficiali del club. Queste le parole rilasciate a Sassuolochannel: "Dopo questi ...

sassuolo, ballardini: "con la fiorentina per il riscatto" - "Probabilmente la tensione ci ha davvero bloccato molto e quindi non c'era molto da dire. Abbiamo visto la partita, gli errori che abbiamo commesso, ...

Focus on fiorentina-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse, highlights dell’andata - Il Sassuolo, attualmente in ritiro, è 19-esimo in classifica a quota 26, a -2 punti da Udinese e Frosinone terzultime. La formazione neroverde non vince dal 9 marzo ed è attualmente a serio rischio ...

