I 40 anni della Lega | Umberto Bossi | “Serve un’altra spallata Salvini non segue la nostra strada”

(Di sabato 13 aprile 2024) Gemonio, 13 aprile 2024 – Sono le quattro e dieci del pomeriggio. I giornalisti sono gli ultimi ammessi nel villino di via Verbano. Il fondatoreha ricevuto la torta al cioccolato che gli ho portato Roberto Castelli, nome storico, uscito per fondare il Partito Popolare del Nord. Sulla torta la scritta "ti vogliamo bene 40diLombarda". Il vecchio condottiero parla davanti a un tavolino con la tovaglia griffata dai messaggi di saluto, affetto, augurio. Accanto a lui il figlio Renzo, il fedele Diego, Castelli e Giuseppe Leoni, uno dei sei padri fondatoriAutonomista Lombarda, il 12 aprile di quarant'fa. Una selva di microfoni raccoglie la voce lontana ma ferma del ...

