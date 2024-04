I 40 anni della Lega | Umberto Bossi | “Alla Lega serve un nuovo leader Salvini non segue la nostra strada”

(Di sabato 13 aprile 2024) Gemonio, 13 aprile 2024 – “unche vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale”. Pensiero e parole di. Sono le quattro e dieci del pomeriggio. I giornalisti sono gli ultimi ammessi nel villino di via Verbano. Il fondatoreha ricevuto la torta al cioccolato che gli ho portato Roberto Castelli, nome storico, uscito per fondare il Partito Popolare del Nord. Sulla torta la scritta "ti vogliamo bene 40diLombarda". Il vecchio condottiero parla davanti a un tavolino ...

L'invito estemporaneo con un sms a Roberto Castelli che presiedeva i festeggiamenti in piazza Umberto Bossi ha deciso di partecipare, a modo suo, alle celebrazioni del 40esimo anni versario della ... (sbircialanotizia)

I migliori anni 2024 : le anticipazioni (cast e ospiti) della seconda puntata , 13 aprile Stasera, sabato 13 aprile 2024 , alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de I migliori anni 2024 , ... (tpi)

Gemonio, 13 aprile 2024 – Sono le quattro e dieci del pomeriggio. I giornalisti sono gli ultimi ammessi nel villino di via Verbano. Il fondatore della Lega ha ricevuto la torta al cioccolato che gli ... (ilgiorno)

La storia della professoressa Silvia Marinelli: «Prima Miss, poi le sfilate. Ma io ho scelto i numeri» - Lo scettro di Miss Ancona, conquistato a soli 17 anni, in una calda serata di fine estate del 2013. In piazza del Papa, pieno centro storico, davanti a migliaia di persone. Il miglior passaporto per..corriereadriatico

Salvini bocciato - Bossi festeggia i 40 anni della Lega: «Serve un nuovo leader che rimetta al centro la questione settentrionale» - La Lega Nord, oggi Lega per Salvini premier festeggia oggi il suo compleanno, il quarantesimo, e i suoi principali leader si riuniranno tra domani e dopo domani. Domani a Gemonio, il paese di Umberto ...informazione

Un refuso sulla Coppa Davis, è pioggia di segnalazioni - La Coppa Davis da 48 anni si porta dietro un "refuso" proprio sulla targa del 1976, quella che ricorda la prima vittoria italiana della grande insalatiera d'argento contro il Cile, come si sono accort ...ansa