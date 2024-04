F1 - Carlos Sainz | Sapevamo che in Cina avremmo fatto fatic - gli aggiornamenti servono per piste come questa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Il quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è andato in archivio e per la Ferrari è il primo senza aver centrato la top-3. A Shanghai (), dove il Circus haritorno dopo cinque anni, la Rossa non è stata sufficientemente competitiva, soffrendo per le caratteristiche del tracciato e probabilmente anche per le condizioni climatiche particolarmente fredde. In sostanza, un rendimento al di sotto delle aspettative, pur nella consapevolezza che il layout asiatico difficilmente avrebbe dato soddisfazioni. È un po’ così che si può valutare il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo, nel giorno del nuovo trionfo dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), a precedere la McLaren del britannico Lando Norris e l’altra RB20 del messicano Sergio Perez. È stata proprio la ...