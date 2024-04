F1 - Carlos Sainz | Qui non siamo veloci sul giro secc - me lo aspettavo Faremo meglio in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Sabato molto movimentato a Shanghai perche, dopo aver battagliato a lungo nella Sprint (chiusa al 5° posto) con il connazionale Fernando Alonso ed il compagno di squadra Charles Leclerc, si è attestato in settima posizione nelle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2024 rendendosi protagonista di un lieve incidente durante il Q2. Lo spagnolo della Ferrari ha perso il controllo della macchina in uscita dall’ultima curva, andando in testacoda e appoggiandosi con il posteriore alle barriere a bordo pista. Un impatto non troppo violento e con un angolo abbastanza favorevole, che ha consentito adi danneggiare solamente l’ala anteriore e di poter dunque proseguire la sua qualifica dopo l’interruzione per la bandiera rossa. “L’errore è stato molto semplice, ho preso il cordolo all’interno che mi ha spinto un po’ fuori e ...