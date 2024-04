Ferrari - Leclerc | Carlos aggressiv - dovremo chiarire Sainz | Se lo sono sta -o, chiedo scusa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della Sprint Race del GP di Cina 2024 di Formula 1, Charlesha commentato il duello con il compagno di squadra: “Mi aspettavo una battaglia più soft, ma già in passato avevamo avuto altre battaglie in cui ero statoo io. Oggi lo è statoe ci sarà una discussione, come sempre accade in questi casi. Brutta aria nei box? Non credo. Parleremo e si chiarirà“. Il monegasco ha poi aggiunto: “E’ un peccato quando si verifica un contatto, specialmente in una situazione del genere.iniziava a faticare con le gomme e io stavo meglio. Quei 2.5 secondi persi su Perez mi hanno impedito di recuperare perché lui era andato troppo avanti“. Infine, in vista della qualifica: “Sarà fondamentale finire davanti a ...