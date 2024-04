Europee - Meloni si candida | l' annuncio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "Siamo di fronte a una battaglia decisiva, a un vero e proprio bivio che non consente di sbagliare la scelta o di tirarsi indietro. Tutti devono essere pronti a fare la loro parte, e io come sempre intendo fare la mia: ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali". Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia, in conclusione del suo intervento alla convention del partito a Pescara, ha annunciato la propriatura alle elezionidell'8 e del 9 giugno. La premier ha poi aggiunto ironicamente: "Se sopravvivo..."