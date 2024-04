Europee | Ciriani - ' grazie a Giorgi - con lei faremo la differenza'

Manca sempre meno alle elezioni europee 2024. L’8 e 9 giugno i cittadini dei Paesi membri saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti in Europa. Tra i vari partiti in corsa c’è Volt Europa che correrà in queste elezioni in 16 Paesi con lo stesso simbolo e lo stesso programma, perché “le ...

"Un'Europa per la pace, non di guerra". "Una famiglia, non un bersaglio". "Salario minimo, non sfruttamento". Sono alcuni degli slogan con cui il Partito democratico farà campagna per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I dem hanno già pronti i manifesti (e le card), introdotte ...

