Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – battute di Joe Biden sulla sua età nel discorso sullo Stato dell'Unione alla Camera dei Rappresentanti e davanti ai membri del Congresso. Un tema che diventerà probabilmente centrale nel corso della campagna per le elezioni. "So che potrebbe non ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – battute di Joe Biden sulla sua età nel discorso sullo Stato dell'Unione alla Camera dei Rappresentanti e davanti ai membri del Congresso. Un tema che diventerà probabilmente centrale nel corso della campagna per le elezioni. "So che potrebbe non sembrare, ma sono in giro da un po'", ... Continua a leggere>>

Il presidente americano Joe Biden alla cena dei corrispondenti prende in giro il suo rivale ed ex presidente Donald Trump e ironizza sull’età . Biden alla cena dei corrispondenti critica Trump Il presidente americano Joe Biden , durante la cena dei corrispondenti , ha respinto le critiche sulla sua ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – ''Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni''. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso il giro l'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime Elezioni americane Donald Trump . ''L'unica cosa che abbiamo in comune è l'età'', ha ... Continua a leggere>>

Washington, 28 apr. (Adnkronos) - ''Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni''. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso il giro l'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime Elezioni americane Donald Trump . ''L'unica cosa che abbiamo in comune ... Continua a leggere>>

Elezioni Usa, biden prende in giro Trump: "Sono in corsa contro bambino di 6 anni" - '' Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni' '. Così il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha preso il giro l'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime ele ...

Continua a leggere>>

biden ai corrispondenti: "Liberare i giornalisti imprigionati, Trump bambino di 6 anni" - biden: "Trump è un bambino di sei anni" L'atmosfera è cambiata, tuttavia, quando il presidente in carica ha usato i suoi 10 minuti di discorso per prendere in giro se stesso e il suo compagno di corsa ...

Continua a leggere>>

biden ironizza su Trump: «L’età è un problema, sono un adulto che corre contro un bambino di sei anni» - Joe biden ironizza su Donald Trump: «L'età è un problema, sono un adulto che corre contro un bambino di sei anni».

Continua a leggere>>