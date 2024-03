Biden e le battute sull’età durante il suo discorso | “Sono in giro da un po’…”

Usa, Biden: parole di Trump su Nato pericolose e inaccettabili: (Teleborsa) - Le parole di Donald Trump sulla Nato sono "pericolose e inaccettabili". Così il presidente Joe Biden nel suo Discorso sullo Stato dell'Unione, ricordando quanto detto dal suo ...teleborsa

Biden attacca Trump nel discorso al Congresso: "Sottomesso a Putin": Joe Biden ha tenuto un lungo discorso al Congresso Usa: fra i tanti temi toccati spicca un duro attacco verso Donald Trump ...notizie

Biden, il discorso sullo Stato dell'Unione: «Rifiuto vendetta e rancore, io non sono come Trump»: «Era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la libertà e la democrazia non erano mai state sotto attacco qui in patria come lo sono oggi. Ciò che rende raro ...ilgazzettino