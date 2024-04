Elezioni Usa - Biden prende in giro Trump | Sono in corsa contro bambino di 6 anni

(Di domenica 28 aprile 2024) Washington, 28 apr. (Adnkronos) - ''un uomo adulto einundi sei''. Così il presidente degli Stati Uniti Joeha preso ill'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossimeamericane Donald. ''L'unica cosa che abbiamo in comune è l'età'', ha aggiuntodurante la cena annuale con i corrispondenti accreditati alla Casa Bianca. Anche se, età anagrafica alla mano,ha 81i 77 di. ''Ledel 2024in pieno svolgimento e sì, l'età è un argomento - ha detto Joe- ...

Sale la tensione di Joe Biden in vista delle prossime elezioni americane in cui sfiderà, in una riedizione del confronto già visto nel 2020, Donald Trump. Un nervosismo che l’inquilino uscente della Casa Bianca non riesce a tenere a bada al punto da essersi lanciato in un attacco frontale ai media ... Continua a leggere>>

Biden sta "pensando" di far cadere le accuse penali contro Julian Assange . Lo ha dichiarato il presidente Usa, rispondendo alla domanda urlata di un giornalista Usa che chiedeva numi sulla questione, durante la cerimonia con cui ha accolto il premier giapponese Fumio Kishida. A Biden è stata ... Continua a leggere>>

Uno Trump attacca gli elettori ebrei che sostengono Biden “Mercoledì Donald Trump si è scagliato contro gli elettori ebrei che sostengono il Presidente Joe Biden e ha definito le Elezioni di quest’anno come un referendum sulla forza del Cristianesimo negli Stati Uniti, parte del suo tagliente e ... Continua a leggere>>

«Bibi, hai avuto la tua vittoria. Abbiamo intercettato tutti i lanci e neutralizzato la minaccia. Non c’è alcun bisogno di reagire. Siamo al vostro fianco con impegno ferreo nel garantire la sicurezza di Israele . I nostri nemici non possono minacciare in modo efficace la sicurezza di ... Continua a leggere>>

La riformista Afifeh Abedi, candidata alle ultime elezioni, "velo non può essere imposto alle donne" "Il trattamento violento degli agenti di polizia americani nei confronti di studenti e professori consapevoli dei crimini di Israele, combinato con il pieno sostegno dell'Amministrazione Biden alla ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – ''Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni''. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso il giro l'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime Elezioni americane Donald Trump . ''L'unica cosa che abbiamo in comune è l'età'', ha ... Continua a leggere>>

elezioni Usa, biden prende in giro Trump: "Sono in corsa contro bambino di 6 anni" - '' Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni' '. Così il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha preso il giro l'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime ele ...

Continua a leggere>>

biden ai corrispondenti: "Liberare i giornalisti imprigionati, Trump bambino di 6 anni" - "Le elezioni del 2024 sono in pieno svolgimento. E sì, l'età è un problema. Sono un uomo adulto che corre contro un bambino di sei anni", ha detto biden. "Trump è così disperato che ha iniziato a ...

Continua a leggere>>

Joe biden e l'ironia su Donald Trump: cos'ha detto il presidente Usa - Joe biden si è improvvisato intrattenitore. Non solo ironia. L’inquilino della Casa Bianca è poi passato a toni più seri. Ha, infatti, parlato della posta in gioco in queste elezioni, sostenendo che ...

Continua a leggere>>