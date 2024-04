Biden vede avvicinarsi lo spettro della sconfitta alle prossime elezioni per la Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 aprile 2024) Sale la tensione di Joein vista delleamericane in cui sfiderà, in una riedizione del confronto già visto nel 2020, Donald Trump. Un nervosismo che l’inquilino uscentenon riesce a tenere a bada al punto da essersi lanciato in un attacco frontale ai media americani, rei secondo lui di ignorare la realtà dei fatti. “Dal discorso sullo stato dell’Unione di un mese fa, ci sono 18 sondaggi che mi vedono davanti a Donald Trump ma la stampa non ne parla” ha tuonato il presidente degli Stati Uniti durante un evento elettorale a Chicago. Lo stesso, cercando di rincuorare gli elettori dei democratici, ha poi aggiunto che da una delle rilevazioni è emerso che in Pennsylvania, uno degli stati in bilico, risulta in vantaggio di 10 punti rispetto allo ...