Biden detta la linea ad Israele ma rischia di perdere le elezioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) «Bibi, hai avuto la tua vittoria. Abbiamo intercettato tutti i lanci e neutralizzato la minaccia. Non c’è alcun bisogno di reagire. Siamo al vostro fianco con impegno ferreo nel garantire la sicurezza di. I nostri nemici non possono minacciare in modo efficace la sicurezza di». Questo è il senso della telefonata che Joe, presidente degli Stati Uniti, ha fatto nella notte della rappresaglia iraniana alla sua controparte israeliana. «Abbiamo intercettato, abbiamo contenuto, insieme vinceremo» è stata però la risposta sibillina di Netanyahu. Come a dire che risponderanno in ogni caso all’aggressione. Il gabinetto di guerra di Gerusalemme, ridotto all’osso per ragioni di sicurezza, avrebbe infatti già preso una decisione in tal senso, che vedremo prendere forma probabilmente nelle prossime settimane. I toni ...