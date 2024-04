Donna di 33 anni violentata da un massaggiatore della spa | condannato a due anni di carcere

Firenze, 27 aprile 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato nei pressi di un esercizio commerciale in viale Talenti, un cittadino romeno di 32 anni accusato di furto aggravato. A vivere la disavventura, sarebbe stata una donna in dolce attesa che, mentre stava effettuando degli acquisti nel ...

come genitori, tutti speriamo e preghiamo che i nostri figli crescano come persone di successo, sicure di sé, gentili e soprattutto felici. Naturalmente, molto del modo in cui i nostri figli e le nostre figlie diventeranno dipende da noi. Il rispetto si insegna, così come le buone maniere e il ...

Una donna che ha Pugnalato al petto la propria figlia, è stata arrestata dalla polizia e ora dovrà sottoporsi a test psichiatrici Catturata e messa in carcere in attesa del proprio processo. Questo è quello che avvenuto a una donna di 49 anni in Giappone, accusata di aver tentato di uccidere la ...

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Mara Favro, 51enne di Susa, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 7 marzo: aveva finito di lavorare in una pizzeria di Chiomonto quando è sparita nel nulla. L'ultimo contatto con il fratello Fabrizio, che ha sporto denuncia, la notte dell'8 marzo.Continua a ...

Brescia – E’ una donna di 50 anni, L.A., la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera – martedì 23 aprile – al passaggio a livello di via Peschiera a Cologne, in provincia di Brescia, quando la sua auto è stata travolta da un treno in corsa. Ferma sui binari, incastrata tra le sbarre del ...

