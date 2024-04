Mamma che ha lavorato come donna delle pulizie per 30 anni crolla dopo che vede figlio in uniforme da pilota

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 26 aprile 2024)genitori, tutti speriamo e preghiamo che i nostri figli crescanopersone di successo, sicure di sé, gentili e soprattutto felici. Naturalmente, molto del modo in cui i nostri figli e le nostre figlie diventeranno dipende da noi. Il rispetto si insegna, cosìle buone maniere e il comportamento. Spesso sono i sacrifici che facciamogenitori a determinare le opportunità di cui i nostri figli possono beneficiare. Non poter dare a vostrola migliore istruzione o permettervi le cose materiali, non fa di voi un cattivo genitore. Tutti noi facciamo quello che possiamo per tirare avanti. Naturalmente, gran parte del futuro dei nostri figli dipende anche da quello che fanno, dalle scelte che fanno. La maggior parte di noi farà tutto il necessario per dare a nostro ...