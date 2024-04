Cologne - auto sui binari travolta dal treno | morta donna di 50 ann - indaga la Polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Brescia – E’ unadi 50 anni, L.A., la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera – martedì 23 aprile – al passaggio a livello di via Peschiera a, in provincia di Brescia, quando la suaè statada unin corsa. Ferma sui, incastrata tra le sbarre del passaggio a livello, l’utilitaria è stata centrata in pieno dal regionale diretto a Brescia e trascinata per parecchi metri. L’impatto è avvenuto a tarda sera, poco prima delle 23, quando ormai era buio e il macchinista si è accorto solo all’ultimo momento del veicolo fermo sulla ferrovia. Il corpo dellasul colpo, è stato estratto dalle lamiere dell’dai vigili del fuoco; poi, i tecnici di Rfi hanno lavorato tutta notte pe ...