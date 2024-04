Il Cremlino | “Mosca-Nato sono al livello di confronto diretto” Tensione alle stelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024)dopo che il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che “di fatto” le “relazioni” tra Russia eormai scivolate aldi un”. Lo riporta la Tass. “In effetti – ha proseguito Peskov – i Paesi della, l’anza stessa, è già coinvolta nel conflitto in Ucraina. Lacontinua il suo movimento verso i nostri confini, l’espansione delle sue infrastrutture militari verso i nostri confini”, ha affermato il portavoce delsecondo l’agenzia di stampa statale russa. Un contatto tra il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron non è per ora in programma ma Putin “rimane aperto al dialogo” per ...