Cremlino - non ci sono i presupposti per colloqui con Kiev

(Di sabato 27 aprile 2024) "Attualmente non cipercon. L'operazione militare speciale continua": lo dichiara il, citato dalla Tass.

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "di fatto" le "relazioni" tra Russia e Nato " sono ormai scivolate al livello di un confronto diretto ". Lo riporta la Tass. "In effetti - ha proseguito Peskov - i Paesi della Nato, l'Alleanza stessa, è già coinvolta nel conflitto in Ucraina.

Russia, la mano di Putin dietro la morte di Navalny Come stanno davvero le cose - La morte del dissidente russo Alexey Navalny, avvenuta lo scorso febbraio in una colonia penale nell'Artico, probabilmente non fu ordinata

Guerra Ucraina, Putin «non ordinò la morte di Navalny». Kiev: colpiti impianti energetici in tre Regioni - «Ci sono gravi danni ai macchinari», ha aggiunto ... nonostante le dure critiche mosse dall'oppositore al capo del cremlino. È la conclusione a cui è arrivata l'intelligence americana, secondo quanto

PARLAMENTO EUROPEO * INTERFERENZE RUSSE: « I DEPUTATI DENUNCIANO I TENTATIVI SOSTENUTI DAL cremlino DI MINARE I PROCESSI DEMOCRATICI - Accuse credibili che alcuni deputati sono stati pagati per diffondere la propaganda russa. L'AfD tedesco deve dichiarare pubblicamente le proprie relazioni finanziarie, in particolare con il cremlino.

