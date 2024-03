Cremlino | Tutti gli arrestati sono stranieri

“Adesso la Russia è in stato di guerra , tutti dovrebbero capirlo” . È quanto ha detto il portavoce del Cremlino , Dmitry Peskov. “Siamo in stato di guerra . Sì, è iniziata come un’operazione militare ... (lanotiziagiornale)

Moldavia, drone colpisce base in Transnistria: la Russia reagisce contro l'Ucraina: «Come il Donbass» - La Russia ha accusato l'Ucraina di aver colpito con un drone una base in Moldavia durante le elezioni. Dopo che il 17 marzo un drone ha colpito un elicottero in una base situata ...ilgazzettino

Attentato Mosca, Putin e l'alert (ignorato) degli Usa: «Ricatto dell'Occidente per destabilizzarci». Cosa farà ora - L'intelligence statunitense sapeva di probabili attentati a Mosca tanto che lo scorso 8 marzo l’ambasciata statunitense in Russia aveva messo in guardia i propri cittadini rimasti a ...ilmessaggero

Attentato in una sala concerti a Mosca, Cremlino annuncia arresto responsabili - ROMA (ITALPRESS) – E’ di 93 morti e 145 feriti il bilancio di un attentato terroristico avvenuto questo pomeriggio nella sala concerti Crocus City Hall a Mosca. Lo riferisce il Servizio di sicurezza f ...sardiniapost