Conte-Napoli trattativa in corso | Gli aggiornamenti

Panchina Milan: Antonio Conte è in trattativa con il Napoli per trovare un accordo di massima. La richiesta del tecnico a De Laurentiis è folle Antonio Conte, accostato negli ultimi tempi anche alla Panchina del Milan in caso di addio di Stefano Pioli al termine della stagione, starebbe trattando ...

Fabio Fulgeri, il legale che insieme a Lorenzo Contrada difende il presidente Aurelio De Laurentiis nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie, all’indomani dell’audizione del patron in Procura è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli. Le parole delL’avvocato Fulgeri A radio ...

Nell’audizione di ieri di fronte ai pm di Roma, il presidente del Napoli, Aureli De Laurentiis si è fatto forte delle motivazioni già accolte dalla Procura di Napoli sul caso Osimhen. Inoltre il patron azzurro ci ha tenuto a chiarire, numeri alla mano, che il suo club non aveva alcuna necessità di ...

Aurelio De Laurentiis ha scaricato la responsabilità dell’operazione Osimhen sul suo ex ds Giuntoli, affermando di non aver mai conosciuto il presidente del Lille. La difesa di Aurelio De Laurentiis nell’ambito dell‘indagine per falso in bilancio legata all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille si ...

“Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen”. Lo ha scritto in una nota il Napoli, a proposito del procedimento legato a presunte plusvalenze ...

