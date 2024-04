Affare Osimhen | Il Fatto Quotidiano riporta parole De Laurentiis ai pm | “Trattativa condotta da Giuntoli”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Aurelio Deha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor”. Lo ha scritto in una nota il Napoli, a proposito del procedimento legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Secondo il, durante le circa 2 ore di interrogatorio, Deavrebbe sostenuto la natura puramente sportiva dellae delle valutazioni dei calciatori. Inoltre, come aggiunge il, secondo il racconto del presidente partenopeo lasarebbe stataper intero dall’ex direttore sportivo Cristiano ...