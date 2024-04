Osimhen | De Laurentiis in Procura | «È stata una trattativa condotta per intero da Giuntoli» Il Fatto

(Di mercoledì 3 aprile 2024) IlQuotidiano, con Vincenzo Iurillo, scrive dell’audizione di Deina Roma nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie, l’ipotesi di reato è di falso in bilancio. Al centro dell’indagine lache nel 2020 portò a Napoli Victor, allora attaccante del Lille. “«Èunapuramente sportiva. E sportive erano state le valutazioni dei calciatori, anche dei giovani. L’haperl’ex direttore sportivo. Io non credo nemmeno di averlo mai conosciuto il presidente del Lille». È il senso di uno dei concetti espressi questa mattina dal presidente del Napoli, Aurelio De, durante le circa 2 ore di interrogatorio alla ...

