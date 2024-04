Panchina Milan | Conte in trattativa con il Napoli | la folle richiesta a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 aprile 2024): Antonioè incon ilper trovare un accordo di massima. Ladel tecnico a DeAntonio, accostato negli ultimi tempi anche alladelin caso di addio di Stefano Pioli al termine della stagione, starebbe trattando il suo arrivo aldi Aurelio De. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il tecnico e il club partenopeo sarebbero in continuo contatto per cercare di trovare un accordo di massima. Da una parte c’è unad’ingaggio del tecnico ex Juventus e Inter di oltre 10 milioni di euro per un contratto triennale. Il ...