Cologno al Serio - scontro tra una macchina e una motocicletta | grave un centauro

Un nuovo caso di femminicidio in Bergamasca. Una donna di 49 anni è stata uccisa dal marito a Cologno al Serio, in via Donizetti. È successo, dalle prime informazioni, nel primo pomeriggio di venerdì 28 marzo. L’uomo, di nazionalità nigeriana come la moglie, l’ha Accoltellata mentre i due erano ...

