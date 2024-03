Accoltella la moglie e la uccide | arrestato nigeriano a Cologno al Serio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un nuovo caso di femminicidio in Bergamasca. Una donna di 49 anni è stata uccisa dal marito aal, in via Donizetti. È successo, dalle prime informazioni, nel primo pomeriggio di venerdì 28 marzo. L’uomo, di nazionalità nigeriana come la, l’hata mentre i due erano a casa da soli. Vani i soccorsi per la donna. Poco dopo l’uomo è statodai carabinieri di Treviglio. Ancora non si conosco i motivi del terribile gesto, i due erano a casa da soli.Leggi anche: Liliana Resinovich, negli hard disk consegnati dal marito a un amico anche foto osè: “Li ho tenuti qui” L'articolo proviene da The Social Post.

