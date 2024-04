“Stop ai femminicidi” | più di 350 persone a Cologno al Serio per ricordare Joy Omoragbon

(Di lunedì 8 aprile 2024)al. Più di 350hanno partecipato al presidio indetto aaldalla Rete bergamasca contro la violenza insieme alle istituzioni locali, per ilo di Joy. Diversi interventi al microfono, una straordinaria presenza a cittadinanza, presenti anche molti uomini edi tutte le età e provenienze. Al microfono interventi sulla violenza di genere, il diritto all’autodeterminazione, perchè solidarietà, prevenzione e protezione possano fermare il terribile fenomeno dei. “Bisogna che ognuno si impegni nel suo quotidiano – ha detto al microfono un’insegnante – isono l’apice di un fenomeno che è prevalentemente culturale e si esprime in diverse ...

