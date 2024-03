Omicidio a Cologno al Serio | uccide la moglie a coltellate

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bergamo, 28 marzo 2024 – Tragedia aal, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio, giovedì 28 marzo, un uomo ha ucciso la. Secondo le prime informazioni, si tratta di un nigeriano e la vittima, una 49enne, sarebbe una sua connazionale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine: da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.

