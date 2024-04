Si tuffa nel torrente per salvare un cane in difficoltà ma annega | morto turista francese di 34 anni

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un 34enne è deceduto dopo essersito in unnei pressi della sponda comasca del lago di Lugano perun. Il giovaneè stato recuperato dai vigili del fuoco in arresto cardiaco e ipotermia.

Un Turista francese di 34 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato Risucchiato da un torrente , nel tentativo di salvare il suo cane finito in acqua. Il dramma questa mattina alle 9 nei pressi di un campeggio di Porlezza ( Como ), sul lago di Lugano. Il cane del Turista è finito

