Campionato Primavera 2 - Pisa-Monopoli 1-0 | I playoff sono a un passo

Nuovo stop, questa volta imprevisto, per la Massese che questa domenica non scenderà in campo così come tutte le altre squadre del girone A di Eccellenza Toscana. Il campionato si fermerà per commemorare il compianto Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino deceduto lunedì dopo ... Continua a leggere>>

E se il sogno non fosse finito ma solamente messo in stand-by e rimandato? Il pareggio 0-0 con l’Urbino, addirittura primo risultato ad occhiali di tutto il campionato per il Chiesanuova, ha interrotto la striscia di 5 vittorie e annullato le residue speranze di primo posto. Anzi ha favorito il ... Continua a leggere>>

Finisce con una vittoria amara la stagione della Fenix Faenza nel campionato di serie C. Le faentine superano 3-1 il Solo Volley Imola (23-25; 25-13; 25-16; 25-17), ma non riescono a centra re i playoff, perché anche Rainbow Forlimpopoli e Gut Chemical Bellaria fanno bottino pieno e conquistano i ... Continua a leggere>>

ACB - Real Madrid: Musa e Causeur per superare l'Obradoiro - Sesta vittoria di fila tra campionato e Europa per il Real Madrid che non sbaglia in Liga Endesa e supera il Monbus Obradoiro per 79-69 al WiZink Center. In vista della terza gara della serie playoff ...

Continua a leggere>>

Salernitana, 14 anni fa l'ultima retrocessione sul campo dopo un campionato simile a quello attuale - Tralasciando il fallimento dell'estate 2011, quando la Salernitana, reduce dalla finale playoff di Lega Pro persa contro il Verona fu esclusa e quindi mandata d'ufficio nel campionato nazionale ...

Continua a leggere>>

VOLLEY FEMMINILE - La Caffè San Vincenzo chiude il campionato con una sconfitta totalmente indolore - Al PalaSport di Viale Sant'Angelo la blasonata e imbattuta Tonno Callipo, vincitrice del torneo, vince per 3-0. Alle ragazze di Zangaro resta un quarto posto che le proietta dritte nei play-off per co ...

Continua a leggere>>