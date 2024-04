Volley serie c La Fenix vince - ma non centra i playoff Le ’colleghe’ trionfano nel campionato di D

(Di martedì 23 aprile 2024) Finisce con una vittoria amara la stagione dellaFaenza neldiC. Le faentine superano 3-1 il SoloImola (23-25; 25-13; 25-16; 25-17), ma non riescono are i, perché anche Rainbow Forlimpopoli e Gut Chemical Bellaria fanno bottino pieno e conquistano i primi due posti. La classifica finale vede Forlimpopoli prima con 55 punti, seguita da Bellaria con 54 e da Faenza con 53. Festeggiano invece le ‘sorelle minori’ dellaD (foto), vincitrici delgrazie al successo per 3-1 (23-25; 25-15; 25-17; 25-19) sul Granarolo. Una vittoria inaspettata quanto meritata, ottenuta dalla formazione Under 18 (con un paio di innesti d’esperienza) allenata da Polo. Visto che il regolamento non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 2 della finale dei playoff di Superlega di p alla volo 2023- 2024 tra Mint Monza e Sir Susa Vim Perugia. E’ iniziata bene per la squadra umbra la serie della finale playoff. Dopo le sofferenze iniziali, la squadra di Angelo Lorenzetti ha dato l’impressione di essere in controllo anche qualche la partita sembrava riaperta dopo il successo di Monza nel terzo ... (oasport)

Il campionato ellenico di Volley maschile va al l’Olympiacos , capitanato dall’ex azzurro Dragan Travica , che chiude sul 3-1 la serie di finale contro il Panathinaikos . Decisiva l’odierno successo in gara-4 per 3-2 (25-17, 25-19, 20-25, 21-25, 15-12). Con la vittoria per 3-2 sul Panathinaikos , dopo una gara sofferta, con il centrale Bonatto fuori per infortunio e l’uscita del secondo centrale Djuric per uno stiramento alla fine del secondo set, ... (oasport)

La Fgl-Zuma Castelfranco centra un altro record in questa straordinaria stagione. Con la fresca vittoria a Cesena la corazzata di Marco Bracci sigilla il primo posto assoluto in regoular season. La corona è sua, nessuna rivale potrà mettere in discussione questo dato di fatto. Con tre giornate di anticipo il club castelfranchese si aggiudica la vittoria del campionato del girone D con 57 punti con un vantaggio di 7 sulla vicecapolista Jesi che ... (sport.quotidiano)

