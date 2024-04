Il sogno continua Chiesanuova ai playoff - godiamoci il nuovo campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) E se ilnon fosse finito ma solamente messo in stand-by e rimandato? Il pareggio 0-0 con l’Urbino, addirittura primo risultato ad occhiali di tutto ilper il, ha interrotto la striscia di 5 vittorie e annullato le residue speranze di primo posto. Anzi ha favorito il sorpasso da parte del Montefano rimasto così unico pericolo per il trionfo della Civitanovese quando rimangono 90 minuti. Al "Sandro Ultimi" non è terminata in giubilo come era sempre avvenuto nei tre precedenti incontri dopo l’inaugurazione del sintetico e ciò non per demeriti del team di Mobili, quanto per merito dell’Urbino che ha contribuito a far sì che la sfida risultasse tra le più belle del, sicuramente di categoria superiore. Non a caso dopo i ben 101’ della lunga partita i calciatori di casa si sono recati ...