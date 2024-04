Calendario Europei judo 2024 oggi | orari 28 aprile - tabellone prova a squadr - -v, stream -ng, italiani in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2023 di Judo, che si concludono oggi a Zagabria. La capitale croata ha accolto in questi giorni oltre 400 atleti provenienti da 47 Paesi, per ...

Gennaro Pirelli è bronzo europeo agli Europei di Judo a Zagabria, in Croazia, nella categoria dei 100 kg. Nella gara, medaglia d’oro per Matvey Kanikovskiy e argento per il georgiano Ilia Sulamanidze. A pari merito con l’azzurro c’è l’olandese Michael Korrel. Prima medaglia in un Europeo Senior a ...

Finito in archivio il day-3 dei Campionati Europei 2024 di Judo, in programma sui tatami della Zagreb Arena. Nella capitale croata sono andati in scena quest’oggi le ultime cinque categorie di peso individuali della rassegna continentale: 90, 100, +100 kg al maschile e -78, +78 kg in campo ...

19.19 Per gli altri tre azzurri in gara quest'oggi, Erica Simonetti, Giorgia Stangherlin e Kwadjo Anani, sono arrivate tre eliminazioni all'esordio. 19.17 L'Italia ha conquistato la quarta medaglia di questi Europei grazie ad un torneo favoloso di Gennaro ...

18.49 Ippon di Hershko! Attacco bellissimo dell'israeliana, che stravince questa finale. 18.47 Secondo shido per Tolofua a 2? 20? dal termine. 18.46 Shido per passività per Tolofua, che non ha ancora attaccato più per meriti dell'israeliana che per ...

