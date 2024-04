Judo - Matvey Kanikovskiy e Inal Tasoev padroni dei pesi massimi negli Europei 2024 Hershko d’oro per Israele

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Finito in archivio il day-3 dei Campionatidi, in programma sui tatami della Zagreb Arena. Nella capitale croata sono andati in scena quest’oggi le ultime cinque categorie di peso individuali della rassegna continentale: 90, 100, +100 kg al maschile e -78, +78 kg in campo femminile. Domani ci sarà spazio per la rassegna a squadre miste. In casa Italia è arrivata la quarta medaglia della spedizione, grazie a un grandioso Gennaro Pirelli che si è tinto di bronzo nei -100 kg uomini. Eliminati, invece, nella fase eliminatoria, prima del FBlock, Kwadjo Anani (+100 kg) Erica Simonetti (+78 kg) e Giorgia Stangherlin (-78 kg). Cinque le categorie, come detto, e andiamo a raccontare chi è andato a occupare i podi in palio. Nei -90 kg l’affermazione è stata dell’azero Eljan Hajiyev, in grado di regolare ...