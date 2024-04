Judo - Gennaro Pirelli agguanta il bronzo agli Europei e ai avvicina alle Olimpiadi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Salgono sul tatami Ilia Sulamanidze e Matvey Kanikovskiy, che si contenderanno l’oro nei -100 kg. 18.12 Incontro perfetto per Pirelli, che conquista la quarta medaglia di questi Europei per l’Italia. 18.12 SIIIIIIIII! Secondo waza-ari per Gennaro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Iniziata la seconda finale per il bronzo. 18.07 L’ingresso di Kumric è accolto da un boato da parte del pubblico di Zagabria. 18.06 È il momento più atteso della giornata per l’Italia: salgono sul tatami Gennaro Pirelli e Zlatko Kumric. 18.05 ...

