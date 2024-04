Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi | orari 28 aprile - t - ordine di rotazio -e, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)domenica 28va in scena la quinta e ultima giornata di gare aglidimaschile. Si conclude la rassegna continentale a Rimini, dove l’attesa è tutta per la finale dellaa squadre seniores: a partire dalle ore 15.30 le migliori otti Nazionali si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo e per le preziose medaglie di quella che è a tutti gli effetti la prova regina della Polvere di Magnesio. L’Italia si presenterà in pedana per cercare di confermarsi sul trono dopo il trionfo ottenuto dodici mesi fa. Yumin Abbadini (bronzo nel concorso generale individuale), Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Marco Lodadio andranno a caccia del grande colpaccio sfidando Gran Bretagna, Ucraina, Spagna, ...