Ginnastica artistica - Yumin Abbadini sporca l’arrivo | settimo alla sbarra Kovtun firma il bis agli Europei

(Di sabato 27 aprile 2024)ha concluso alposto la finalenell’ambito degli2024 dimaschile. Il giovane bergamasco, capace di conquistare la meda di bronzo nel concorso generale individuale mercoledì scorso, è stato costretto a dei recuperi già sui primi elementi, ha eseguito un buon Cassina, ha un po’ sofferto sul Kolman e poi in uscita ha commesso un grosso passo in avanti che gli ha impedito di ottenere un risultato migliore. Il podio era lontano mezzo punto: in termini assoluti il 14.366 del cipriota Marios Georgiou (impostosi sul giro completo tre giorni fa) non era impossibile per l’azzurro, che è ormai entrato in una nuova dimensione in campo internazionale. L’Italia chiude così senza ...