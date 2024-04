Ginnastica artistica - Europei 2024 | risultati e podi finali di specialità Doppietta di Kovtu - Macchiati e Abbadini settimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:52 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:51 L’appuntamento adesso è a domani, giornata in cui gli azzurri proveranno a difendere l’oro ottenuto nella passata edizione, sarà una lunga battaglia! 18:49 ...

Continua a leggere>>