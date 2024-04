Bimba di 7 anni fece arrestare il padre violento al telefono - la pena resa definitiva solo dopo 3 anni

Una bambina di sei anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. È successo nel pomeriggio del 27 aprile, quando i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme nell'isola d'Ischia sono intervenuti all'interno di un...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Casamicciola terme nell'isola d'Ischia sono intervenuti all'interno di un parco termale, dove per ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Casamicciola terme nell'isola d'Ischia sono intervenuti all'interno di un parco termale, dove per ...

Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoi Carabinieri della stazione di Casamicciola Terme sono intervenuti all’interno di un parco termale dove per cause ancora in corso di accertamento una bambina di 6 anni in compagnia di sua mamma ha rischiato di annegare in una piscina termale. La piccola è stata ...

Continua a leggere>>

La piccola è stata salvata da un assistente bagnante e da personale medico della struttura Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Casamicciola terme ...

Continua a leggere>>