Napoli - bimba di 6 anni rischia di annegare alle terme | in prognosi riservata

(Adnkronos) – Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Casamicciola terme nell'isola d'Ischia sono intervenuti all'interno di un parco termale, dove per ...

Continua a leggere>>