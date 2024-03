Basket serie d Artusiana ko al supplementare Stasera altro turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pesante inciampo per l’Forlimpopoli che, nelinfrasettimanale, è caduta 90-80 (19-17; 35-36; 53-49; 75-75) dopo un temposul campo del fanalino di coda Grifo Imola. Una sconfitta maturata al termine di un match sempre in equilibrio, con Imola spesso avanti e i forlimpopolesi di rincorsa, fino al 40’, quando la tripla di Gorini è valsa l’overtime. Poi Signorini (20 punti, di cui 16 negli ultimi 15’) e Schillani hanno sferrato i colpi del ko ad un’in riserva. Il tabellino: Gorini 8, Giannessi, Valgimigli, Cristofani 12, Piazza G. 16, Buda 3, Lanzoni 5, Colombo 15, Vadi 5, Agatensi 16. All.: Casadei. Già, però, alle 21.15 c’è l’occasione del riscatto: al PalaGiorgini, infatti, arrivano i Bianconeriba Baricella. All’andata non si giocò per un’irregolarità ...