Basket serie D | Artusiana | serve riscatto Scirea | punti salvezza

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arrivati a metà del girone del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 1 le gare iniziano a farsi importanti. Stasera alle 21.15, un’Forlimpopoli ormai in crisi nera (un solo successo nelle ultime 9 gare giocate, 4 le sconfitte consecutive) ospita Castel San Pietro per interrompere la striscia negativa. Non sarà facile, contro un avversario convincente nel girone di ritorno: tra i singoli, attenzione a Pedini e Cisbani, entrambi in doppia cifra di media, principali terminali di una squadra capace fin qui di exploit importanti. Piazza e compagni, però, non possono sbagliare per consolidare il +6 di vantaggio sulla zona playout. Domani sera, alle 18.30, invece, il Gaetanoattende a Bertinoro l’Omega: i bianconeri hanno una sola gara di vantaggio sui playout e ghiotta è l’occasione per allungare, ...

