Auto nel porto canale a Rimini - morto un uomo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 aprile 2024) Unè deceduto adopo essere caduto con la suanel. Sommozzatori dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale di soccorso sono ancora in azione per cercare di capire se all'interno della vettura ci fossero anche altre persone. Stando alle prime informazioni sembra che la vettura sia finita in acqua per un gesto volontario di chi la guidava. Per la vittima non c'è stato niente da fare e il suo corpo è stato recuperato dal fondale delintorno alle 13.