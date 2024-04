Ore tragiche a Dubai | nel caos per le piogge alluvionali | aeroporto e autostrade sott’acqua Lo scalo ai passeggeri | “Non venite”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 – Sono oredove si lavora incessantemente per contenere i danni dell’alluvione che sta colpendo la città emiratina. Si sono riversati circa 254 millimetri di pioggia in sole 24 ore, ovvero l’equivalente di un anno e mezzo di precipitazioni. Una massa d’acqua impressionante che ha messo in tilt strade,e l’di, il più trafficato al mondo per i voli internazionali. L’acqua si è mangiata la città a macchia d’olio. “Nona meno che non sia assolutamente necessario”: è questo l’alert delloaiche sono stati invitati a tenersi lontani, mentre lo sfarzoso centro finanziario sprofonda nela causa dellerecord. “I voli ...