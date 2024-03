CineOutsider | tre film d’autore da riscoprire al Cineporto dell’Emilia Romagna | il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Fiorano Modenese, 15 marzo 2024 - Un omaggio al cinema italiano: è ‘- Cinema nel reale tra fiction e documentario’, la prima rassegna cinematografica di Scarabeo Entertainment che da domani sarà al. I tredaTre titoli, proiettati domani e i primi due giovedì di aprile: "Gigi La Legge” di Alessandro Comodin, "Louisiana (The Other Side)” di Roberto Minervini e “La Timidezza delle chiome” di Valentina Bertani. Un’occasione per recuperare tre gemme del cinemaitaliano, che hanno in comune il linguaggio posto al confine tra realtà e fiction, con un'unione dei due generi, e il racconto di luoghi e personaggi ai margini della società. Saranno introdotti da noti critici ...