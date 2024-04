(Di martedì 23 aprile 2024) Un importante tassello per ildi Spezia nel percorso verso la transizione energetica. Un impianto di Gnl (naturale liquefatto) e dinaturale compresso, denominato Edux, è stato installato nell’area demaniale marittima di accesso e sostatreni agli Stagnoni. La società Ham Italia ha avuto da Adsp la concessione quadriennale per l’installazione e la gestione dell’impianto che sarà principalmente dedicato alla distribuzione delle due tipologie diaDtreni eveicoli. "L’installazione di questo impianto – sottolinea il presidente dell’Adsp Mario Sommariva – si inserisce nel contesto delle politiche di transizione energetica che stiamo portando avanti, dall’elettrificazione delle banchine (che consentiranno di avere nel 2025 a La Spezia il ...

Urgnano. Pienone alla serata benefica organizzata dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo all’AMA Club di Urgnano. Una bellissima iniziativa dedicata al reparto di Oncologia della Clinica San Francesco che, in sinergia con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, ha potenziato notevolmente le cure chemioterapiche, riducendo i tempi di attesa e mettendo a disposizione nuove postazioni. Un progetto importante, a cui hanno contribuito i ... (bergamonews)

Pieno di gas Si fa in porto. Distributore per Tir e auto - Installato nell’area demaniale marittima degli Stagnoni, erogherà Gnl e Gnc . Sommariva: "Un ulteriore tassello nelle politiche di transizione energetica".lanazione

Aperto sportello per luce e gas con 11 impiegati - Un nuovo sportello per la vendita di luce e gas, gestito da "Elit", è stato aperto ad Argenta da Renato Guerzoni, ex direttore di Soenergy. L'attività si amplia con 11 dipendenti.ilrestodelcarlino

Analizzando l’ultimo rapporto Ispra, l’Italia si muove con azioni concrete e i dati del settore agricolo e zootecnico sono più che promettenti - Analizzando l’ultimo rapporto ISPRA, l’Italia si muove con azioni concrete e i dati del settore agricolo sono più che promettenti.linkiesta