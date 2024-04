Atalanta Empoli | dove vederla - orario e probabili formazioni

L’Atalanta regina delle coppe vuole continuare a correre per la Champions in campionato, provando a battere l’Empoli oggi alle 18 al Gewiss Stadium. Nerazzurri che dovrebbero recuperare in extremis Scalvini e Kolasinac in difesa, ma non Toloi. "Abbiamo bisogno di battere l’Empoli per provare a ...

Continua a leggere>>

Bergamo. Il pensiero di molti tifosi nerazzurri è già diviso tra i prossimi tre impegni infrasettimanali, tra il doppio scontro con il Marsiglia (2 e 9 maggio) e la finale di Coppa Italia (15 maggio), più il sogno di Dublino una settimana dopo per coronare un mese di maggio da incorniciare. ...

Continua a leggere>>

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Empoli, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vogliono un’altra vittoria per continuare a sperare nella quinta posizione in campionato, viceversa i toscani hanno tre punti di margine ...

Continua a leggere>>

LA CONFERENZA STAMPA. I nerazzurri si preparano alla sfida di domenica 28 aprile alle 18 contro la squadra di Nicola. Il tecnico è tornato anche sulla squalifica nella doppia sfida con la Fiorentina da parte dell’arbitro Di Bello.

Continua a leggere>>

Zingonia. Sono 23 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini in vista della sfida che l’Atalanta affronterà domenica (28 aprile) alle 18 al Gewiss Stadium contro l’Empoli. Recuperati sia Sead Kolasinac che Giorgio Scalvini, che hanno lavorato in gruppo e sono stati convocati: potrebbero avere ...

Continua a leggere>>