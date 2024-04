Atalanta-Empoli | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vogliono un’altra vittoria per continuare a sperare nella quinta posizione in campionato, viceversa i toscani hanno tre punti di margine sulla zona retrocessione e dunque hanno bisogno di ottenere un risultato positivo per raggiungere il proprio obiettivo. Chi vincerà? Si parte alle ore 18 di domenica 28 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni. SportFace.