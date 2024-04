L’Atalanta ospita l’Empoli | vincere per inseguire la Roma e continuare a correre verso la Champions

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 aprile 2024) Bergamo. Il pensiero di molti tifosi nerazzurri è già diviso tra i prossimi tre impegni infrasettimanali, tra il doppio scontro con il Marsiglia (2 e 9 maggio) e la finale di Coppa Italia (15 maggio), più il sogno di Dublino una settimana dopo per coronare un mese di maggio da incorniciare. Obiettivi cheinsegue, perchè Gasperini e anche Gritti lo hanno ribadito: “Non scegliamo, ce le giochiamo tutte”. Campionato compreso, perché c’è una corsa per laLeague in cui la Dea è ancora pienamente dentro. Ecco perchè batterenel match casalingo della 34ª giornata di Serie A 2023/24 diventa un passaggio decisivo. La corsa sullaquinta a 58 punti (a +4 con una partita in più) è più viva che mai grazie all’attivazione del quinto posto come piazzamento per la. Domenica ...