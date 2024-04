Atalanta - Gasperini | Grande stima per Nicol - difficile il match con l’Empoli

ritorno al passato. Ma con uno sguardo anche al futuro. Per Nicolò Cambiaghi la gara di domani contro l’Atalanta avrà un valore diverso. L’esterno offensivo dell’Empoli farà un tuffo nel passato tornando proprio nella città in cui è cresciuto. Una sfida intrecciata non solo con il passato ma anche ... Continua a leggere>>

Dalla Fiorentina all'Empoli. Domenica alle 18 al Gewiss arrivano i toscani reduci da una fondamentale vittoria contro il Napoli, ma ancora in piena bagarre salvezza . Altra partita Cruciale per l' Atalanta , impegnata nella corsa Champions. Dopo l'Empoli i nerazzurri affronteranno due trasferte: ...

Sono partiti a bordo di 200 motorini, come sempre l'appuntamento è stato allo stadio, poi il passaggio per il centro di Bergamo via verso Monza. Circa 400 tifosi nerazzurri hanno sfidato le intemperie climatiche per rispettare le tradizioni delle trasferte su due ruote in primavera. Il viaggio è ...

